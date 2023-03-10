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UFC Fight Night 221: все результаты взвешивания

UFC Fight Night 221: все результаты взвешивания
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В ночь с 11 на 12 марта в Лас-Вегасе состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 221, главным событием которого станет поединок российского бойца, экс-чемпиона промоушена в легчайшем весе Петра Яна с Мерабом Двалишвили.

Также на турнире пройдут поединки Александра Волкова с Александром Романовым и Никиты Крылова с Райаном Спэнном.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами взвешивания.

Основной кард:

Пётр Ян (61,69 кг) vs Мераб Двалишвили (61,01 кг)

Александр Романов (119,98 кг) vs Александр Волков (117,03 кг)

Никита Крылов (96,62 кг) vs Райан Спэнн (96,62 кг) – промежуточный вес до 97,52 кг

Остин Линго (66 кг) vs Рикардо Рамос (69,85 кг)*

Джонатан Мартинес (61,46 кг) vs Саид Нурмагомедов (61,69 кг)

Витор Петрино (92,53 кг) vs Антон Туркаландж (92,99 кг)

Предварительный кард:

Лукаш Бжески (111,13 кг) vs. Кард Уильямс (109,09 кг)

Рафаэль Ассунсао (61,69 кг) vs. Дэйви Грант (61,69 кг)

Седрик Думас (83,69 кг) vs. Джош Фремд (84,37 кг)

Марио Баутиста (61,69 кг) vs. Гвидо Каннетти (61,69 кг)

Тони Грейвли (61,69 кг) vs. Виктор Генри (61,69 кг)

Джей-Джей Олдрич (56,93 кг) vs. Ариани Липски (56,93 кг)

Тайсон Нэм (56,93 кг) vs. Бруно Силва (56,93 кг)

Джаред Гуден (80,29 кг) vs. Карлстон Харрис (76,88 кг)

* Не сделал вес (лишние 3,63 кг)
** Не сделал вес (лишние 2,72 кг)

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