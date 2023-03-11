Онлайн-трансляция боя Ян — Двалишвили начнётся примерно в 4:00 мск

12 марта в Лас-Вегасе (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 221. В главном бою экс-чемпион организации в легчайшем весе (до 61 кг), россиянин Пётр Ян сразится с грузином Мерабом Двалишвили.

В своём последнем бою, состоявшемся в августе на турнире UFC 278, Двалишвили одержал крупнейшую победу в карьере, одолев бразильского экс-чемпиона Жозе Альдо. Ян на UFC 280 в октябре проиграл раздельным решением судей американцу Шону О’Мэлли.

Посмотреть поединок Яна и Двалишвили можно будет на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Прямой эфир турнира проведёт платформа UFC Fight Pass. Начало основного карда – около 2:00 мск, начало главного боя – не ранее 4:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию шоу.

Пётр Ян и Мераб Двалишвили встретились перед боем