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Онлайн-трансляция боя Ян — Двалишвили начнётся примерно в 4:00 мск

Онлайн-трансляция боя Ян — Двалишвили начнётся примерно в 4:00 мск
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12 марта в Лас-Вегасе (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 221. В главном бою экс-чемпион организации в легчайшем весе (до 61 кг), россиянин Пётр Ян сразится с грузином Мерабом Двалишвили.

В своём последнем бою, состоявшемся в августе на турнире UFC 278, Двалишвили одержал крупнейшую победу в карьере, одолев бразильского экс-чемпиона Жозе Альдо. Ян на UFC 280 в октябре проиграл раздельным решением судей американцу Шону О’Мэлли.

Посмотреть поединок Яна и Двалишвили можно будет на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Прямой эфир турнира проведёт платформа UFC Fight Pass. Начало основного карда – около 2:00 мск, начало главного боя – не ранее 4:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию шоу.

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Пётр Ян и Мераб Двалишвили встретились перед боем

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