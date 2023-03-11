Онлайн-трансляция боя Ян — Двалишвили начнётся примерно в 4:00 мск

12 марта в Лас-Вегасе (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 221. В главном бою экс-чемпион организации в легчайшем весе (до 61 кг), россиянин Пётр Ян сразится с грузином Мерабом Двалишвили.
В своём последнем бою, состоявшемся в августе на турнире UFC 278, Двалишвили одержал крупнейшую победу в карьере, одолев бразильского экс-чемпиона Жозе Альдо. Ян на UFC 280 в октябре проиграл раздельным решением судей американцу Шону О’Мэлли.
Посмотреть поединок Яна и Двалишвили можно будет на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Прямой эфир турнира проведёт платформа UFC Fight Pass. Начало основного карда – около 2:00 мск, начало главного боя – не ранее 4:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию шоу.
Пётр Ян и Мераб Двалишвили встретились перед боем
- 11 марта 2023
-
19:00
-
19:00
-
18:16
-
17:46
-
17:35
-
16:28
-
15:36
-
15:18
-
14:23
-
13:35
-
13:25
-
12:40
-
12:29
-
11:31
-
11:23
-
10:38
-
10:16
-
09:30
-
09:23
-
09:20
-
09:00
-
08:11
-
08:00
-
07:55
-
07:51
-
07:43
-
07:42
-
07:35
-
07:19
-
07:13
-
06:48
-
06:42
-
06:03
-
05:50
-
05:33