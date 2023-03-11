Такое оскорбление прощать нельзя. Вырубить Мераба для Петра Яна — дело чести. LIVE

В ночь на 12 марта 2022 года в «The Theater at Virgin Hotels Las Vegas» (Лас-Вегас, США) состоится турнир UFC Fight Night 221. В главном бою вечера встретятся экс-чемпион лиги в легчайшем весе Пётр Ян и грузинский боец Мераб Двалишвили. В соглавном событии в октагоне сойдутся два славянских воина — россиянин Александр Волков и Анатолий Романов из Молдавии. В основном карде Саид Нурмагомедов постарается повысить свой рейтинг в легчайшем дивизионе, одержав победу над Джонатаном Мартинесом. А ещё Никита Крылов наконец-то проведёт свой поединок с Райаном Спэнном.

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«Чемпионат» проведёт прямую онлайн-трансляцию всех ключевых боёв турнира и подробно расскажет о событиях вокруг него.