Такое оскорбление прощать нельзя. Вырубить Мераба для Петра Яна — дело чести. LIVE

В ночь на 12 марта 2022 года в «The Theater at Virgin Hotels Las Vegas» (Лас-Вегас, США) состоится турнир UFC Fight Night 221. В главном бою вечера встретятся экс-чемпион лиги в легчайшем весе Пётр Ян и грузинский боец Мераб Двалишвили. В соглавном событии в октагоне сойдутся два славянских воина — россиянин Александр Волков и Анатолий Романов из Молдавии. В основном карде Саид Нурмагомедов постарается повысить свой рейтинг в легчайшем дивизионе, одержав победу над Джонатаном Мартинесом. А ещё Никита Крылов наконец-то проведёт свой поединок с Райаном Спэнном.
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«Чемпионат» проведёт прямую онлайн-трансляцию всех ключевых боёв турнира и подробно расскажет о событиях вокруг него.
Никита Крылов сделал вес!
Мы все бесконечно рады за Никиту. Наш парень с Донбаса снялся с турнира, который проходил две недели назад. Из-за крайне неприятного отравления. Но сумел восстановиться, удержать форму и уложиться в промежуточную весовую категорию, которую для него и его соперника Райана Спэнна. Весы показали 96,62 кг. Порадуйтесь за довольную улыбку Никиты.
Александр Волков легче Романова почти на 3 килограмма
Александр Волков не так давно максимально раскачался. Понятно, что не до состояния, когда он не может бить также быстро, как раньше. Но достаточно. чтобы уверенно чувствовать себя в борьбе. Но догнать по весу своего оппонента — не реально. Почти 3 килограмма разница на момент церемонии. Страшно представить, какой она будет в момент боя… У Драго — 117,03 кг.
Александр «Кинг Конг» Романов филигранно сделал вес
Казалось бы, какие могут быть проблемы у тяжеловесов, когда верхняя планка — 120 килограмов? Кто не гонял, не знает. Обратите внимание, насколько Александр аккуратно подобрал нужные на весах цифры, продемонстрировав гроссмейстерские 119,98 кг. Чисто на классе! А представьте, какую массу он может добрать за следующие сутки?! Чисто Кинг Конг!
Саид Нурмагомедов уложился в лимит легчайшего дивизиона
Россиянин Саид Нурмагомедов, который не является родственником Хабиба, но находится в рейтинге легчайшей весовой категории (14 место) сделал вес. Рыжебородому воину не всегда легко давалась эта процедура. Но сегодня всё прошло без нервов — 61,69 кг. Всё как у Петра.
Мераб Двалишвили оказался легче Петра Яна
Странный персонаж, который уже немного утомил не только Петра, но и всех российских болельщиков также успешно уложился в лимит дивизиона. Это хорошо, не хотелось бы, чтобы этот болтун сорвался с крючка. Весы показали чуть меньшие цифры, чем в случае с Яном — 61,01.
Пётр Ян сделал вес!
Экс-чемпион UFC Пётр Ян успешно прошёл церемонию взвешивания. Вообще, Немилосердный всегда в первую очередь беспощаден в требованиях к себе. И на этот раз он успешно справился с задачей, показав на весах 61,69 кг.
Пётр Ян не будет подстраиваться под Мераба
Пётр в беседе с журналистами «Чемпионата» рассказал, что не намерен подстраиваться под стиль ведения боя Мераба Двалишвили.
«Тренировочный процесс выстраиваем под соперника, работаем в зале с ребятами. Есть те, кто помогает в борьбе. Есть тренеры, которые были и продолжают работать в ударной технике. Не считаем нужным оставлять свои сильные стороны и делать уклон в одном направлении. Всегда был разносторонен, в каких-то сторонах менее силён, но стараюсь внимание уделять всему помаленьку».
Где смотреть турнир UFC Fight Night 221 с боем Волков — Романов
- Прямую трансляцию всего турнира проведёт платформа UFC Fight Pass.
- Также посмотреть бойцовский вечер можно будет на телеканалах «Матч» и «Матч! Боец».
Пётр Ян — о вражде с Мерабом Двалишвили
Почти год прошёл после второго поединка Петра и Алджамейна Стерлинга. И эмоциональный фон во взаимоотношениях команды Беспощадного с бандой Стерлинга-Двалишвили значительно смягчился. Однако же, Пётр снова намекнул на то, что в реальной жизни без камер всё могло бы быть гораздо веселее. Об этом он с иронией рассказывает в интервью «Чемпионату».
«Да нету никакой вражды. Были соперниками, но нету какого-то стороннего негатива. Всё присутствует в совокупности – и рабочие моменты, и элементы трэш-тока, где ты вынужден в это всё втягиваться, в этом находиться. Отмалчиваться ты не можешь, приходится вступать в эти контры. После боя увиделись спонтанно, случайно и пожали руки. Наверное, встретились не в тех местах, где можно было создать какие-то инциденты. Возможно, в другом месте всё могло сложиться иначе. А так, всё было взаимно, дружелюбно».
Когда состоится UFC Fight Night 221 с боем Ян — Двалишвили
- Турнир UFC 285 с главным боем Пётр Ян – Мераб Двалишвили состоится в ночь с 11 на 12 марта.
- Начало бойцовского вечера — в 23:00 по московскому времени.
- Основной кард стартует в 02:00 мск.
Пётр Ян и Мераб Двалишвили — история вражды
У предстоящего боя между Петром Яном и Мерабом Двалишвили есть своя давняя и непростая история. В ярком противостоянии с Алджамейном Стерлингом Мераб Двалишвили принимал самое непосредственное участие. В какой-то момент именно он стал больше газовать на россиянина, чем его друг-американец. А потому, нас ждёт не просто очередной бой за лучшее место в рейтинге. Это принципиальное противостояние.
Полный кард турнира UFC Fight Night 221 с главным боем Пётр Ян — Двалишвили
Основной кард
- Пётр Ян (№2*) — Мераб Двалишвили (3), легчайший вес;
- Александр Волков (8) — Александр Романов (18), тяжёлый вес;
- Никита Крылов – Райан Спэнн, полутяжёлый вес;
- Рикардо Рамос — Остин Линга, полулёгкий вес;
- Саид Нурмагомедов (14) — Джонатан Мартинез;
- Витор Петрино — Антон Туркаландж.
Прелимы
- Кард Уилльямс — Лукаш Бржески, тяжёлый вес;
- Рафаэль Ассунсао — Дэйви Грант, легчайший вес;
- Седрик Думас — Джош Фремд, средний вес;
- Марио Баутиста — Гуидо Каннетти, легчайший вес;
- Ариани Липски — Джейджей Олдрич, женский наилегчайший вес;
- Виктор Генри — Тони Грейвэли, легчайший вес;
- Тайсон Нэм (15) — Бруно Сильва, наилегчайший вес.
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