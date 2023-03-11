Цзю — Харрисон: прямой эфир боя начнётся примерно в 5:00 мск

12 марта в Сиднее (Австралия) состоится вечер профессионального бокса. В главном событии претендент на титулы в первом среднем весе (до 69,9 кг), австралиец Тимофей Цзю (21-0, 15 KO) сразится с бывшим чемпионом мира, американцем Тони Харрисоном (29-3-1, 21 KO).

Цзю не выступал с марта 2022 года, когда на выезде в США перебоксировал по итогам десяти раундов местного олимпийца Террелла Гуше. Харрисон в апреле перебоксировал малоизвестного испанца Серхио Гарсию.

Посмотреть поединок Цзю – Харрисон можно будет на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Начало главного боя – не ранее 5:00 мск. В карде боксёрского вечера также выступит младший брат Тимофея, Никита Цзю (4-0, 3 KO). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию шоу.