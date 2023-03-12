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Результаты всех боёв турнира UFC Fight Night 221 с главным боем Ян — Двалишвили

12 марта в Лас-Вегасе (США) прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 221. В главном событии турнира бывший обладатель титула в легчайшем дивизионе (до 61 кг), россиянин Пётр Ян решением судей уступил грузинскому бойцу Мерабу Двалишвили. В согласном бою россиянин Александр Волков одолел молдованина Александра Романова техническим нокаутом.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться со всеми результатами турнира.

Мераб Двалишвили победил Петра Яна единогласным решением.

Александр Волков победил Александра Романова техническим нокаутом.

Никита Крылов победил Райана Спэнна удушающим приёмом.

Джонатан Мартинес победил Саида Нурмагомедова единогласным решением.

Марио Баутиста победил Гвидо Каннетти удушающим приёмом.

Витор Петрино победил Антона Туркаля единогласным решением.

Карл Уильямс победил Лукаша Бжески единогласным решением.

Дэйви Грант победил Рафаэля Ассунсао удушающим приёмом.

Джош Фремд победил Седрика Дума удушающим приёмом.

Виктор Генри победил Тони Грейвли раздельным решением.

Ариане Липски победила Джей-Джей Олдрич единогласным решением.

Бруно Силва победил Тайсона Нама удушающим приёмом.

Карлстон Харрис победил Джареда Гудена единогласным решением.

Пётр Ян и Мераб Двалишвили встретились перед боем