Пётр Ян – Мераб Двалишвили. No Mercy опять понадеется на судей

В ночь на 12 марта 2022 года в «The Theater at Virgin Hotels Las Vegas» (Лас-Вегас, США) состоится турнир UFC Fight Night 221. В главном бою вечера встретятся экс-чемпион лиги в легчайшем весе Пётр Ян и грузинский боец Мераб Двалишвили. Эксперты «Фонбет» уверены в победе россиянина и предлагают поставить на него с коэффициентом 1.35. Шансы грузинского спортсмена оценены в 3.33.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на бой Пётр Ян – Мераб Двалишвили.

Букмекерская контора уверена, что поединок продлится всю дистанцию. Поставить на тотал больше 4.5 раунда можно с коэффициентом 1.50, а тотал меньше 4.5 раунда идёт за 2.50. Поставить на победу Петра Яна нокаутом можно с коэффициентом 3.15 по линии «Фонбет». Всем, кто пройдёт регистрацию будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на бой Пётр Ян – Мераб Двалишвили (12.03.2023)

Бывший чемпион в полусреднем весе Пётр Ян возвращается в бой после двух поражений подряд. Оба боя были близкими, особенно с Шоном О'Мэлли. Многие авторитетные СМИ отдали предпочтение Яну.

В карьере Петра были победы в боях с Юрайа Фейбер, Жозе Альдо и Кори Сэндхагеном. Двалишвили выступает в UFC с 2017 года, а два поражения подряд стали неудачей для грузинского бойца.

Ян толкнул Двалишвили на дуэли взглядов.

Мераб имеет наибольшее количество побед решением в истории UFC в полусреднем весе — шесть. Он не только способен изматывать своих соперников, но и одержал победу техническим нокаутом в поединке с Марлоном Мораесом, а своей последней победой отправил Жозе Альдо в отставку.

Ян имеет преимущество в росте, но небольшое. Ожидается, что Пётр будет использовать свой привычный стиль, нанося большое количество ударов по ногам и верхней части тела соперника.

По количеству ударов Ян лидирует: 5,31 ударов в минуту против 4,21 у Двалишвили. Грузин может наверстать упущенное в первых двух раундах, тогда как Ян, как правило, начинает бой медленнее. Если поединок перейдёт в заключительный раунд, то мы отдадим предпочтение Яну, который начнёт наносить Двалишвили серьёзный урон.

Пётр Ян прокомментировал резкие слова Мераба Двалишвили о России.

Мераб Двалишвили выдержал нечто подобное в бою с Марлона Мораеса и одержал победу нокаутом в следующем раунде. Для грузина важную роль играют тейкдауны. Боец проводит в среднем 6,54 тейкдауна за 15 минут. У Яна хорошая защита от тейкдаунов на 90%, и ему нужно будет использовать её.

Это ещё один сложный поединок для Яна, который продолжает бороться с лучшими в своём весе. Мы считаем, что этот бой пройдёт в очень конкурентной борьбе. Учитывая, что поединок будет пятираундовым — это будут изнурительные пять тяжёлых раундов. Поставить на победу Яна решением судей можно за 2.80 по линии «Фонбет». Всем, кто пройдёт регистрацию, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Ставка: победа Петра Яна решением судей с коэффициентом 2.80.

Экспресс с коэффициентом 7.42.

Кормье: Пётр Ян в бою в Двалишвили обязан побеждать.

Прогноз Саида Нурмагомедова на бой Пётр Ян — Мераб Двалишвили.

Двалишвили: не думаю, что Ян хороший парень.

О’Мэлли: Ян победит Двалишвили техническим нокаутом в пятом раунде.