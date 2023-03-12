Тимофей Цзю победил Тони Харрисона техническим нокаутом в девятом раунде
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12 марта в Сиднее (Австралия) состоялся вечер профессионального бокса. В главном событии претендент на титулы в первом среднем весе (до 69,9 кг) австралиец Тимофей Цзю (21-0, 15 KO) сразился с бывшим чемпионом мира американцем Тони Харрисоном (29-3-1, 21 KO).
Бой продлился девять раундов и завершился победой Тимофея Цзю техническим нокаутом.
В своём последнем бою, состоявшемся в марте 2022 года, Цзю победил единогласным судейским решением американского олимпийца Террелла Гуше, впервые выступив на заокеанском ринге. Харрисон в апреле перебоксировал малоизвестного испанца Серхио Гарсию.
На счету Цзю теперь 22 боя, в которых он одержал 22 победы. У Харрисона — 34 боя: 29 побед, четыре поражения и одна ничья.
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