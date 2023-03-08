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Тимофей Цзю — Тони Харрисон, Никита Цзю — Бо Белбин, бокс 12 марта 2023 года

Это вам не «клонированные» Кличко. Братья Цзю — абсолютно разные боксёры
Александр Фролов
Тимофей Цзю — Тони Харрисон
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Тимофей и Никита вообще не похожи друг на друга.

В ночь на 12 марта в Австралии состоится грандиозный боксёрский вечер, где в главном поединке на кону будет стоять временный чемпионский пояс WBO в лёгком весе. Драться за титул будут австралиец Тимофей Цзю и американец Тони Харрисон, а в предварительном карде выступит ещё один сын Кости Цзю — Никита. Противостоять 25-летнему нокаутёру будет австралиец Бо Белбин, носящий статус непобеждённого боксёра. Оба поединка должны стать захватывающими.

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Добавляет интереса к боям обоих Цзю и тот факт, что Тимофей и Никита — кардинально разные боксёры. Вспомните братьев Кличко: Виталий и Владимир не только чрезвычайно похожи внешне, но и обладали максимально идентичным боксёрским стилем. Ставка на габариты, бесконечный джеб и активное клинчевание стали визитной карточкой украинских легенд. А вот найти что-то общее у сыновей великого Кости Цзю — практически невозможно.

Тим и Никита даже на лицо не очень похожи. Старший сын Кости — практически копия отца, а вот Никита унаследовал многие черты внешности от матери. Характеры у парней тоже совершенно разные: Тимофей хладнокровный и целеустремлённый спортсмен, а вот его брат импульсивен и зачастую слишком эмоционален. Костя Цзю в своё время даже высказывал опасение, что взрывной характер будет мешать Никите в ринге. Но пока горячие эмоции лишь помогают боксёру.

Спортивный путь братьев тоже получается разным. Тимофей всегда знал, что станет профессиональным боксёром — и неуклонно шёл к своей цели. За исключением короткого периода сомнений, старший сын Кости только и делал, что тренировался. У Никиты куда более извилистая дорога. В 16 лет талантливый боксёр внезапно бросил спорт и решил стать архитектором. Поступил в институт, успешно его окончил и даже устроился на работу по специальности, но зов крови всё-таки вернул Никиту в бокс.

Тимофей Цзю — Тони Харрисон

Тимофей Цзю — Тони Харрисон

Фото: Из личного архива Никиты Цзю

Да и боксёрский стиль братьев Цзю совсем разный. Лучше всего об этом может рассказать Никита Цзю: «Моего брата называют хирургом в ринге. Я больше похож на мясника. Мы делаем одну и ту же работу, но по-разному. В этом смысле я немного более грязный». Действительно, Тимофей — интеллектуальный и техничный боксёр, действующий в умеренно агрессивном стиле. Стиль же Никиты можно охарактеризовать словосочетанием «чистая агрессия», он с первых секунд боя открыто охотится за нокаутом.

Из-за того, что у младшего Цзю был долгий период без бокса, старший брат успел забраться намного выше по турнирной лестнице. В активе Тимофея есть победы над топовыми боксёрами и целая пачка второстепенных чемпионских поясов. А вот Никита по большому счёту находится только в начале профессионального пути с четырьмя боями. Но разное положение и множество различий не мешают Тиму и Никите тепло поддерживать друг друга в любой ситуации. Братья Цзю — отличный пример для всех спортсменов.

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