Мераб Двалишвили — Петру Яну: ну и кто теперь ноль?

Грузинский боец смешанных единоборств, третий номер рейтинга легчайшего веса UFC Мераб Двалишвили прокомментировал уверенную победу над бывшим чемпионом промоушена Петром Яном.

«Слава богу, что я отнёсся к бою профессионально и показал свою работу. Пётр Ян говорил, что я ноль. А кто ноль теперь? Кто?» — сказал Двалишвили после боя.

В главном событии турнира UFC Fight Night 221 в ночь на 12 марта Мераб Двалишвили выиграл у Петра Яна единогласным решением судей.

Для Петра Яна это третье поражение подряд и четвёртое в последних пяти поединках. Всего у российского бойца 16 побед в профессиональных смешанных единоборствах и пять поражений.

Мераб Двалишвили одержал восьмую победу подряд. Всего в его активе в ММА 16 побед при четырёх поражениях.