Мераб Двалишвили — Петру Яну: ну и кто теперь ноль?
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Грузинский боец смешанных единоборств, третий номер рейтинга легчайшего веса UFC Мераб Двалишвили прокомментировал уверенную победу над бывшим чемпионом промоушена Петром Яном.
«Слава богу, что я отнёсся к бою профессионально и показал свою работу. Пётр Ян говорил, что я ноль. А кто ноль теперь? Кто?» — сказал Двалишвили после боя.
В главном событии турнира UFC Fight Night 221 в ночь на 12 марта Мераб Двалишвили выиграл у Петра Яна единогласным решением судей.
Для Петра Яна это третье поражение подряд и четвёртое в последних пяти поединках. Всего у российского бойца 16 побед в профессиональных смешанных единоборствах и пять поражений.
Мераб Двалишвили одержал восьмую победу подряд. Всего в его активе в ММА 16 побед при четырёх поражениях.
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