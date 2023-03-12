Кошмарный вечер в Вегасе. Двалишвили безжалостно избил Петра Яна

Пётр Ян уже давно не носит звание чемпиона UFC, но к любому его бою приковано огромное внимание любителей ММА по всей планете. Россиянин остаётся суперзвездой промоушена, с ним хочет встретиться практически любой боец легчайшего дивизиона. Вот и давний недруг Яна, грузинский спортсмен Мераб Двалишвили, с радостью ухватился за возможность подраться с россиянином. Мераб шёл на серии из восьми побед и уверял, что Пётр станет его очередной жертвой.

Действительно, последние результаты Яна не впечатляли, а в последнем бою наш парень умудрился спорно проиграть Шону О`Мэлли, который тогда находился на 11-й строчке рейтинга. Вдобавок Двалишвили выглядел максимально неудобным оппонентом для Пётра из-за своей шикарной борьбы. Но за Яна говорили опыт, мотивация и желание наказать грузина: тот перед боем наговорил столько ерунды, что за него даже было стыдновато. В общем, интрига ожидалась невероятно закрученной.

Бойцы перед боем не стукнули друг другу по перчаткам — уважения между ними нет. Двалишвили с первых секунд рванул в борьбу, но Пётр удержался на ногах. Следом соперники немного поработали в стойке, где наш соотечественник по традиции никуда не торопился. Мераб раз за разом бросался в тейкдауны, от которых Ян защищался вполне удачно. Кстати, судья дважды предупреждал россиянина из-за выставленных при ударах пальцев. В концовке Пётр сам рванул в тейкдаун и упал, однако и тут грузин ничего добиться не сумел.

Первый раунд наверняка оказался за Двалишвили, но Пётр не упорно взвинчивал обороты. Инициативой всё чаще владел Мераб, а россиянин занял выжидательную позицию, причём даже в стойке доминировал грузин. В какие-то моменты за нашего парня становилось очень тревожно. Однако Пётр дождался ошибки соперника и уже сам повалил Двалишвили, который слишком поверил в себя. Особых успехов Ян не добился, зато немного пошатнул уверенность оппонента.

Впрочем, в третьем раунде Мераб снова был хорош. Он не уступал россиянину в стойке, хотя в борьбе приятно удивлял уже Пётр, защита которого была хороша. Увы, Двалишвили всё-таки набирал очки в глазах судей — по всем статистическим параметрам он был лучше. Россиянину разбили глаз, он никак не мог вернуть инициативу и всё выглядело так, словно Яна могла спасти только досрочная победа. Только вот Мераб не собирался сбавлять обороты, безостановочно напирая на оппонента.

Грузин выдавал лучший бой в жизни, а Пётр не показывал почти ничего, кроме желания биться. В пятом раунде Двалишвили снова тотально доминировал, швыряя Яна и колотя его в стойке. Россиянин мог ответить только крепким характером, который не позволял ему сдаваться. Увы, судейское решение было однозначным — разгромная победа Мераба (50-45, 50-45, 50-45)! Пётр не сумел ответить грузину за наглые слова перед боем. Яну пора забывать чемпионские амбиции?