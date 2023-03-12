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«Невероятный момент в жизни». Стерлинг прокомментировал победу Двалишвили над Яном

Американский боец смешанных единоборств, чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг отреагировал на победу своего друга Мераба Двалишвили над Петром Яном.

«Какой невероятный момент в жизни, и я могу разделить его с моим братом Мерабом Двалишвили. Поздравляю с сегодняшней большой победой», — написал Стерлинг на своей странице в социальных сетях.

В главном событии турнира UFC Fight Night 221 в ночь на 12 марта Мераб Двалишвили выиграл у Петра Яна единогласным решением судей.

Для Петра Яна это третье поражение подряд и четвёртое в последних пяти поединках. Всего у российского бойца 16 побед в профессиональных смешанных единоборствах и пять поражений.

Мераб Двалишвили одержал восьмую победу подряд. Всего в его активе в MMA 16 побед при четырёх поражениях.