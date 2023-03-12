Василевский: хулиганистый Пётр Ян, которого все привыкли видеть, стал немного угасать

Российский боец Вячеслав Василевский прокомментировал поражение Петра Яна в поединке с Мерабом Двалишвили на турнире UFC Fight Night 221.

«Причина кроется в голове Петра — потеря то ли мотивации, то ли веры в себя. Ему не хватает вкуса победы, нет остроты, которая была раньше. Его выступления стали какими-то пресными. Раньше он был острый, прямо горел в клетке. Сейчас он это немного потерял. Так получилось не потому, что он стал меньше тренироваться и разлюбил драться, а, возможно, возраст. С возрастом человек становится более осторожным, меняются приоритеты.

Хулиганистый Пётр, которого все привыкли видеть, стал немного угасать. Что с этим делать? Петру необходимо победить. Было бы хорошо, если бы UFC ему дал соперника более проходного, чтобы Пётр ощутил вкус победы. Ему нужно что-то изменить в своём подходе, потому что с возрастом организм изнашивается, восстановление становится тяжелее.

Может, ему стоит уменьшить количество и перевести его в качество. Для начала ему нужно победить. Надо поставить мини-цель — победить в следующем бою, чтобы он смог ощутить себя победителем, выходя из клетки», — сказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.