«И сам опозорился, и всех остальных подвёл». Фанаты беснуются после поражения Петра Яна!

Пётр Ян потерпел очередное поражение в UFC – третье подряд. Более того, впервые в жизни он уступил единогласным решением судей. Поединок с Мерабом Двалишвили получился провальным. Перед вынесением вердикта рефери на статистику было больно смотреть – таким катастрофическим выглядел разрыв между россиянином и грузином. А ведь Беспощадный перед началом боя выглядел фаворитом. Поэтому пользователи «Чемпионата» поражёны провалом Яна и восхищены перформансом Двалишвили. Мы собрали самые интересные и огненные комментарии.

denis1990tr: «Пётр и сам опозорился, и всех остальных подвёл. Нет, ну в самом деле, стоит удары ловит, выцеливает что-то, тейкдауны он даже и пытался не проводить, скорость у Яна ниже, чем в других боях, вообще непонятно, как он готовился? Не бой, а позорище, очевидно, теперь Петра могут уволить, ну и поделом».

johnson-sp19: «Зато перед боем руки распускал. А во время боя сдулся. А уж как кричали, что грузина он деклассирует».

alexpruz: «По ходу Ян действительно сломался, два спорных поражения, и нет больше топового бойца…»

dennis84: «Ян совсем на себя не был похож. Уже до боя был измотан. Не было желания рубиться или, возможно, травмирован. Но что-то с ним не так».

nepridumalnik: «Я как будто посмотрел не бой, а нарезку тренировки Мераба отработки ударов по груше».

oleg1339: «Всю ночь не спал ради этого боя… Не ожидал такого бездарного выступления… Грузин просто вынес Яна в стойке… Караул! Полностью деклассировал! Как так можно было бездарно подготовиться к бою, я в полном трансе иду спать...»

Нашлись и те болельщики, которые поспешили поддержать Яна. Они верят, что Пётр сможет вернуться сильнее.

putnik13579: «Много хейта, а хочется поддержать Петра. Ведь именно в такие тяжёлые времена нужна поддержка».

sm1989: «Каждый бой всё слабее проводит Петр, нужно менять обстановку, нужна перезагрузка. Совсем на себя не похож».

labiliuss: «Петру нужна конкретная перезагрузка. Что-то идёт не так. Либо ментально перегорел конкретно, либо физически уже не тот. Нет уверенности в себе. Защита от борьбы есть, и всё. Такое ощущение, что только это и отрабатывали. Нужно что-то менять».

Пётр потерпел болезненное поражение, что вызвало настоящий фурор. Одни поддерживают Яна и верят в его возвращение, другие тотально разочарованы. А какая позиция ближе вам?