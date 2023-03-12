Кудряшов: постеснялся бы назвать Цзю фаворитом в бою с Чарло

Известный российский тяжеловес Дмитрий Кудряшов оценил победу австралийца Тима Цзю в бою с американцем Тони Харрисоном, а также высказался о его потенциальном поединке с Джермеллом Чарло.

Напомним, сегодня, 12 марта, Цзю досрочно остановил Харрисона в девятом раунде и завоевал временный титул чемпиона мира по версии WBO в первом среднем весе (до 69,9 кг).

«Комментарии излишни. Тимофей – чемпион мира, он идёт по стопам своего отца. Прессинг и темп, которые он задавал, оказались проблемой для Харрисона. Мы можем гадать, был ли он в форме. Слышал версии, что его чуть ли не с дивана вытащили, но Тони – непростой боксёр. Цзю себя показал зрелым и состоявшимся мастером.

В поединке с Джермеллом Чарло я бы очень постеснялся назвать Тима фаворитом, потому что был на боях Чарло. Он произвёл неизгладимое впечатление. Это мастеровитый боксёр силового плана. Поэтому не уверен в победе Цзю на сто процентов, хотя буду за него болеть», – цитирует Кудряшова MMA.Metaratings.ru.

Новость по теме Тимофей Цзю победил Тони Харрисона техническим нокаутом в девятом раунде

Карате кид. Тимофей Цзю показал эффектный удар ногой