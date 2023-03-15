«Меня на такое не купишь». Уайт назвал постановочным конфликт Мейвезера и Пола

Президент UFC Дана Уайт считает, что недавняя стычка между Джейком Полом и Флойдом Мейвезером была инсценирована, чтобы вызвать интерес к потенциальному будущему бою. Отметим, что брат Джейка Пола, Логан Пол, сейчас выступает в рестлинге, где нередко происходят подобные сюжеты.

На прошлой неделе появилось видео, на котором видно, как Мейвезер и его окружение столкнулись с Полом после игры «Майами Хит» во Флориде.

«Просто не могу представить себе, чтобы Флойд так поступил. Не могу поверить, чтобы Флойд летел на кого-то и делал это. Это не в стиле Флойда, совсем не в его характере. Думаю, это была сценка, не верю [что это было по-настоящему]. Когда вы в последний раз видели, чтобы Флойд Мейвезер вёл себя как бандит и набрасывался на кого-то в компании 50 человек? Флойд так себя не ведёт. Так что да, я не верю в это», — приводит слова Уайта TMZ.