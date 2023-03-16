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Логан Пол объяснил причину жёстких высказываний брата Джейка в адрес президента UFC Уайта

Логан Пол объяснил причину жёстких высказываний брата Джейка в адрес президента UFC Уайта
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Известный американский блогер Логан Пол, увлекающийся боксом и смешанными единоборствами, а сейчас выступающий в рестлинг-промоушене WWE, поделился мыслями о причине жёстких высказываний своего брата Джейка в адрес президента UFC Даны Уайта.

«Это просто игра – такова моя теория. Джейк поставил цель, выражающуюся в необходимости справедливой оплаты труда бойцов, и это правильный способ добиваться её. Если можно определить общего врага, то следует объединить всех против этого человека и продвигать свою собственную повестку», — сказал Логан на канале IMPAULSIVE в YouTube.

Напомним, Джейк не раз упрекал Уайта в несправедливой оплате бойцов. Также блогер утверждал, что его бои приносят больший доход, чем поединки в UFC.

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