$ 30 млн за беспомощность и поражение?! Бокс от безысходности сходит с ума

В минувшие выходные Саудовская Аравия принимала элитных гостей из мира бокса. Майк Тайсон, Деонтей Уайлдер, Тайсон Фьюри — все они собрались на турнир, главным событием которого стал поединок по правилам профессионального бокса между Джейком Полом и Томми Фьюри. И парадокс в том, что его вряд ли можно поставить в один ряд с самыми топовыми противостояниями в мире этого вида спорта.

Американец — мегапопулярный блогер-миллионник, который в какой-то момент решил осуществить свою мечту — стать профессиональным бойцом. Причём затеял это в довольно зрелом возрасте. Но деньги есть, интерес к персоне присутствует, и он начал колотить сначала любителей, а потом престарелых экс-чемпионов. Нет, он совсем не плох, но это немного другое направление — шоу-бизнес в чистом виде.

Выбор на очередной поединок пал на Фьюри. Да, вы правильно поняли, речь идёт не о Тайсоне, а о его кузене Томми. Он перспективный начинающий профессиональную карьеру боец и не имеет на данный момент за своей спиной статусных соперников и ярких противостояний. Тем удивительнее смотреть на гонорары бойцов, о которых они рассказали после поединка!

«Когда ты проиграл, но заработал $ 30 млн», – написал в своих социальных сетях Пол, сопроводив эти слова издевательским видео. На нём Джейк сначала грустит, но буквально через секунду снова улыбается. Видимо, первое поражение в карьере не особенно расстроило американца. Закрыть на него глаза помогли «нули» в сумме контракта на этот поединок. Чтобы лучше понимать масштаб трагедии, происходящей в боксе, можно перевести доллары в рубли. Пол заработал за один поединок больше двух миллиардов!

Самое странное в этой ситуации, что такие деньги получает боксёр, который не является профессионалом. Пол действительно имеет в своём активе громкие победы. Но именно Томми стал для него первым соперником, который профессионально занимается боксом. А главное, сумма гонорара совсем не сходится с теми скиллами, которые Джейк показал (не показал) в ринге. На протяжении восьми раундов он терпел настоящее избиение со стороны брата Цыганского короля. Лишь в заключительной трёхминутке судья отсчитал Томми выдуманный нокдаун, Фьюри просто споткнулся. А в остальном победой американского блогера даже не пахло.

На фоне таких цифр вообще не вызывает удивления, что российская суперзвезда Магомед Исмаилов просит от Анатолия Сульянова и его Hardcore Boxing 50 миллионов рублей. Это сущие копейки по сравнению с тем, что заработал безвольно проигравший Пол. Да даже за самый культовый бой в истории UFC Конор Макгрегор получил около… $ 30 млн.

В мире бокса творится настоящее безумие. За первый же бой против профессионала блогер получил космический контракт. Страшно даже представить, что он потребует за поединок против более статусного соперника – остров?!

Если Пол и Фьюри на двоих получили $ 34 млн, то сколько нужно заплатить за супербой Александра Усика и Цыганского короля? Складывается ощущение, что сумма должна быть в 10, а то и в 20 раз больше. И это лучше всего показывает главную слабую сторону профессионального бокса. Все настолько отчаялись, что готовы платить огромные деньги за шоу сомнительного качества.

А ещё можно лишь посочувствовать промоутерам, которые захотят сделать дебют Фрэнсиса Нганну в профессиональном боксе. Буквально неделю назад Али Абдель-Азиз заявил, что бывший чемпион UFC хочет $ 30 млн. Есть подозрения, что после последних новостей запросы Нганну вырастут.