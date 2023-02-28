Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Статьи

Джейк Пол — Томми Фьюри, контракты бойцов, гонорары соперников, доход за поединок боксёров

$ 30 млн за беспомощность и поражение?! Бокс от безысходности сходит с ума
Сергей Сорокин
Джейк Пол — Томми Фьюри
Аудио-версия:
Комментарии
Страшно подумать, какой «жирный» гонорар достанется Нганну.

В минувшие выходные Саудовская Аравия принимала элитных гостей из мира бокса. Майк Тайсон, Деонтей Уайлдер, Тайсон Фьюри — все они собрались на турнир, главным событием которого стал поединок по правилам профессионального бокса между Джейком Полом и Томми Фьюри. И парадокс в том, что его вряд ли можно поставить в один ряд с самыми топовыми противостояниями в мире этого вида спорта.

Американец — мегапопулярный блогер-миллионник, который в какой-то момент решил осуществить свою мечту — стать профессиональным бойцом. Причём затеял это в довольно зрелом возрасте. Но деньги есть, интерес к персоне присутствует, и он начал колотить сначала любителей, а потом престарелых экс-чемпионов. Нет, он совсем не плох, но это немного другое направление — шоу-бизнес в чистом виде.

Выбор на очередной поединок пал на Фьюри. Да, вы правильно поняли, речь идёт не о Тайсоне, а о его кузене Томми. Он перспективный начинающий профессиональную карьеру боец и не имеет на данный момент за своей спиной статусных соперников и ярких противостояний. Тем удивительнее смотреть на гонорары бойцов, о которых они рассказали после поединка!

«Когда ты проиграл, но заработал $ 30 млн», – написал в своих социальных сетях Пол, сопроводив эти слова издевательским видео. На нём Джейк сначала грустит, но буквально через секунду снова улыбается. Видимо, первое поражение в карьере не особенно расстроило американца. Закрыть на него глаза помогли «нули» в сумме контракта на этот поединок. Чтобы лучше понимать масштаб трагедии, происходящей в боксе, можно перевести доллары в рубли. Пол заработал за один поединок больше двух миллиардов!

Колхозный бокс на потеху шейхам! Джейк Пол уныло проиграл брату Тайсона Фьюри Колхозный бокс на потеху шейхам! Джейк Пол уныло проиграл брату Тайсона Фьюри
Миллиард рублей за бой блогера и брата Фьюри! Махачев точно выбрал не тот вид спорта Миллиард рублей за бой блогера и брата Фьюри! Махачев точно выбрал не тот вид спорта
Золотой телец российского спорта. Исмаилову заплатят 50 миллионов за бой с экс-охранником! Золотой телец российского спорта. Исмаилову заплатят 50 миллионов за бой с экс-охранником!

Самое странное в этой ситуации, что такие деньги получает боксёр, который не является профессионалом. Пол действительно имеет в своём активе громкие победы. Но именно Томми стал для него первым соперником, который профессионально занимается боксом. А главное, сумма гонорара совсем не сходится с теми скиллами, которые Джейк показал (не показал) в ринге. На протяжении восьми раундов он терпел настоящее избиение со стороны брата Цыганского короля. Лишь в заключительной трёхминутке судья отсчитал Томми выдуманный нокдаун, Фьюри просто споткнулся. А в остальном победой американского блогера даже не пахло.

На фоне таких цифр вообще не вызывает удивления, что российская суперзвезда Магомед Исмаилов просит от Анатолия Сульянова и его Hardcore Boxing 50 миллионов рублей. Это сущие копейки по сравнению с тем, что заработал безвольно проигравший Пол. Да даже за самый культовый бой в истории UFC Конор Макгрегор получил около… $ 30 млн.

В мире бокса творится настоящее безумие. За первый же бой против профессионала блогер получил космический контракт. Страшно даже представить, что он потребует за поединок против более статусного соперника – остров?!

Если Пол и Фьюри на двоих получили $ 34 млн, то сколько нужно заплатить за супербой Александра Усика и Цыганского короля? Складывается ощущение, что сумма должна быть в 10, а то и в 20 раз больше. И это лучше всего показывает главную слабую сторону профессионального бокса. Все настолько отчаялись, что готовы платить огромные деньги за шоу сомнительного качества.

А ещё можно лишь посочувствовать промоутерам, которые захотят сделать дебют Фрэнсиса Нганну в профессиональном боксе. Буквально неделю назад Али Абдель-Азиз заявил, что бывший чемпион UFC хочет $ 30 млн. Есть подозрения, что после последних новостей запросы Нганну вырастут.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023