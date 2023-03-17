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Стипе Миочич двумя словами ответил Джонсу, обвинившему его в трусости

Стипе Миочич двумя словами ответил Джонсу, обвинившему его в трусости
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Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Стипе Миочич отреагировал на слова действующего обладателя титула Джона Джонса.

Ранее Джонс заявил, что Миочич бегал от него весь прошлый год, и усомнился в том, что Стипе выйдет с ним на бой в июле.

«Увидимся в июле», — коротко отреагировал Миочич на своей странице в социальных сетях.

Джон Джонс на турнире UFC 285, который прошёл в начале марта, выиграл удушающим приёмом у французского бойца Сириля Гана и стал новым чемпионом UFC в тяжёлом весе. После боя Джонс вызвал Миочича на бой.

После этого на пресс-конференции президент промоушена Дана Уайт подтвердил, что титульный бой Джонс — Миочич состоится на турнире UFC 290 в июле. Стипе не выходил в октагон с марта 2021 года.

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