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«Может быть, хватит тратить время». Джон Джонс обратился к Стипе Миочичу

«Может быть, хватит тратить время». Джон Джонс обратился к Стипе Миочичу
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Чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американец Джон Джонс в социальных сетях написал послание бывшему чемпиону UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американскому ветерану Стипе Миочичу.

«Йоу, Стипе! Только ты, UFC и я знаем всю правду: ты избегал встречи со мной на протяжении всего 2022 года, включая июль, сентябрь и декабрь. Сейчас до меня дошли слухи, что наш будущий поединок в июле может не состояться. И вовсе сорваться.

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Брат, тут всё просто. Ты либо веришь в себя, либо нет. Ты хочешь этот вызов, либо нет. Может быть, хватит тратить наше время», — написал Джонс.

Ранее Миочич высказался о поединке со звёздным соотечественником. Бой, как ожидается, состоится в июле.

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