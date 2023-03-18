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Россиянка Тазабекова выиграла у Макаринги и вышла в 1/4 финала чемпионата мира по боксу

Россиянка Тазабекова выиграла у Макаринги и вышла в 1/4 финала чемпионата мира по боксу
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Сегодня, 18 марта, проходит третий соревновательный день женского чемпионата мира по боксу. Турнир проходит в Нью-Дели.

Россиянка Карина Тазабекова встречалась с представительницей Мозамбика Реджиной Макарингой в весовой категории до 54 килограммов. Поединок продлился всю дистанцию и завершился победой спортсменки из России раздельным решением судей. Таким образом, Тазабекова стала первой четвертьфиналисткой сборной России на турнире.

Посмотреть видеозапись можно в телеграм-канале Федерации бокса России. Права на видеозапись принадлежат IBA.

Напомним, женский чемпионат мира по боксу проходит с 15 по 31 марта. Сборная России допущена до участия в соревнованиях и может использовать национальную символику.

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