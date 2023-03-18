Россиянка Тазабекова выиграла у Макаринги и вышла в 1/4 финала чемпионата мира по боксу
Поделиться
Сегодня, 18 марта, проходит третий соревновательный день женского чемпионата мира по боксу. Турнир проходит в Нью-Дели.
Россиянка Карина Тазабекова встречалась с представительницей Мозамбика Реджиной Макарингой в весовой категории до 54 килограммов. Поединок продлился всю дистанцию и завершился победой спортсменки из России раздельным решением судей. Таким образом, Тазабекова стала первой четвертьфиналисткой сборной России на турнире.
Посмотреть видеозапись можно в телеграм-канале Федерации бокса России. Права на видеозапись принадлежат IBA.
Напомним, женский чемпионат мира по боксу проходит с 15 по 31 марта. Сборная России допущена до участия в соревнованиях и может использовать национальную символику.
Комментарии
- 18 марта 2023
-
15:52
-
15:26
-
14:45
-
14:35
-
14:21
-
13:38
-
13:22
-
12:32
-
11:53
-
11:42
-
10:48
-
10:11
-
09:32
-
09:18
-
08:50
-
08:00
-
01:02
- 17 марта 2023
-
23:58
-
23:38
-
23:16
-
22:50
-
21:56
-
21:39
-
20:35
-
20:19
-
19:37
-
19:23
-
18:50
-
18:28
-
17:45
-
17:24
-
16:31
-
15:50
-
14:46
-
14:08
Партнерский контент