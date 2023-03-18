Чумгалакова выиграла у вьетнамки Нгуен и вышла в 1/8 финала чемпионата мира по боксу

Сегодня, 18 марта, проходит третий соревновательный день женского чемпионата мира по боксу. Турнир проходит в Нью-Дели (Индия).

Россиянка Юлия Чумгалакова встречалась со спортсменкой из Вьетнама Тхи-Хой Нгуен в весовой категории до 48 килограмма. Поединок продлился всю дистанцию и завершился победой Чумгалаковой единогласным решением судей. Россиянка, таким образом, вышла в 1/8 финала соревнований.

Посмотреть видеозапись можно в телеграм-канале Федерации бокса России. Права на видеозапись принадлежат IBA.

Напомним, женский чемпионат мира по боксу проходит с 15 по 31 марта. Сборная России допущена до участия в соревнованиях и может использовать национальную символику. Стоит отметить, что ряд национальных федераций из-за этого решения бойкотируют турнир.