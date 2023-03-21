Генри Сехудо: уже скучаю по Усману, но знаю, что он вернётся

Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо прокомментировал победу чемпиона полусреднего веса Леона Эдвардса в бою с Камару Усманом.

«Я уже скучаю по Усману, но знаю, что он вернётся. Поздравляю Леона Эдвардса с победой, поздравляю обоих воинов с исторической трилогией. Бой Эдвардса и Колби Ковингтона будет огонь», — написал Сехудо на своей страничке в «твиттере».

Напомним, поединок Усмана и Эдвардса состоялся в ночь с 18 на 19 марта мск на турнире UFC 286 в Лондоне. Бой продлился все пять раундов, по итогам которых судьи отдали победу британскому бойцу — 48-46, 48-46, 47-47. Таким образом, Леон защитил титул чемпиона UFC в полусреднем весе.

Пётр Ян провёл шуточный спарринг с Генри Сехудо