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Сехудо: не вижу ни у кого в лёгком весе такой ударной техники, как у Физиева

Сехудо: не вижу ни у кого в лёгком весе такой ударной техники, как у Физиева
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Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо поделился ожиданиями от поединка между Джастином Гэтжи и Рафаэлем Физиевым.

«Это будет самый сложный бой для Гэтжи. Никто не вызывал Джастина так, как Физиев. Я имею в виду, что Рафаэль знает, что делает Гэтжи, и бросает ему вызов, причём делает это уверенно. Наблюдая за ударной техникой Физиева, я считаю, что это убийственный боец. В лёгком весе я ни у кого не вижу такой же ударной техники, как у него. У него много обманных движений. Единственный вопрос в том, как он выдержит жестокость Гэтжи. Скоро получим ответы. Но я буду только за, если Джастин захочет бороться», — сказал Сехудо в видео на YouTube-канале FightSpace.

Бой Физиева и Гэтжи станет соглавным событием турнира UFC 286, который пройдёт в Лондоне 18 марта.

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