Россиянка Диана Пятак гарантировала себе медаль чемпионата мира по боксу — 2023

Россиянка Диана Пятак гарантировала себе бронзовую медаль чемпионата мира по боксу — 2023, который проходит в Нью-Дели. Об этом информирует пресс-служба Российской федерации бокса. Соперница Пятак по четвертьфинальному поединку, представительница Турции Михрибан Гунери, не сможет продолжить соревнования.
Сегодня, 22 марта, борьбу за медали в 1/4 финала чемпионата мира продолжат две российские спортсменки. Наталия Сычугова (выступает в весовой категории до 63 кг) сразится с представительницей Узбекистана Хадичабону Абдуллаевой. А Анастасия Демурчян (выступает в весовой категории до 70 кг) встретится с алжирской спортсменкой Ишрак Шаиб.
Женский чемпионат мира пройдет с 15 по 31 марта. Россиянки принимают в нём участие с национальной символикой.
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