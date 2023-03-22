Россиянка Диана Пятак гарантировала себе медаль чемпионата мира по боксу — 2023

Россиянка Диана Пятак гарантировала себе бронзовую медаль чемпионата мира по боксу — 2023, который проходит в Нью-Дели. Об этом информирует пресс-служба Российской федерации бокса. Соперница Пятак по четвертьфинальному поединку, представительница Турции Михрибан Гунери, не сможет продолжить соревнования.

Сегодня, 22 марта, борьбу за медали в 1/4 финала чемпионата мира продолжат две российские спортсменки. Наталия Сычугова (выступает в весовой категории до 63 кг) сразится с представительницей Узбекистана Хадичабону Абдуллаевой. А Анастасия Демурчян (выступает в весовой категории до 70 кг) встретится с алжирской спортсменкой Ишрак Шаиб.

Женский чемпионат мира пройдет с 15 по 31 марта. Россиянки принимают в нём участие с национальной символикой.