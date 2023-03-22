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Хасбик побоксировал с Майком Тайсоном. Видео

Хасбик побоксировал с Майком Тайсоном. Видео
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Российский блогер Хасбулла Магомедов, более известный как Хасбик, встретился с легендарным американским боксёром Майком Тайсоном. Помимо прочего, оба немного побоксировали.

Хасбик боксирует с Майком Тайсоном:

Хасбик пользуется популярностью в мире смешанных единоборств уже в течение нескольких лет. Его рост составляет 93 см, а вес — около 18 кг. В сентябре прошлого года стало известно, что российский блогер подписал пятилетнее соглашение с промоушеном UFC. Сообщалось, что оно подразумевает посещение турниров, пиар- и медиавзаимодействие.

Тайсону сейчас 56 лет. В его активе 58 боёв в профессиональном боксе, в которых он одержал 50 побед и потерпел шесть поражений, ещё 2 поединка признали несостоявшимися.

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