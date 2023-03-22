Сехудо: Эдвардсу лучше драться с Чимаевым, чем с Ковингтоном
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Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо считает, что Леону Эдвардсу лучше провести свой следующий бой со шведом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым, чем с представителем Великобритании Колби Ковингтоном.
«Колби остаётся самым сложным соперником для Леона. Ему лучше драться с Хамзатом Чимаевым, у которого тоже есть борьба, но нет опыта проведения пятираундовых поединков», – сказал Сехудо на своём канале в YouTube.
Ранее президент UFC Дана Уайт говорил, что Эдвардс проведёт следующую защиту титула в бою с Ковингтоном. При этом сам Леон заявлял, что не хочет боя с Колби.
Ян раскритиковал Ковингтона после заявления в полицию:
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