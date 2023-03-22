Магомед Курбанов выступит 6 мая, есть соперник

Российский боксёр первого среднего веса (до 69,9 кг) Магомед Курбанов (24-0, 13 KO) вернётся на ринг 6 мая в Екатеринбурге.
Соперником россиянина станет француз Мишель Соро (35-3-2, 24 KO). Поединок рассчитан на десять раундов.
Магомеду Курбанову 27 лет. Боец выступает на профессиональном ринге с 2015 года и одерживал победы над экс-чемпионами мира, британцем Лиамом Смитом и бразильцем Патриком Тейшейрой. В своём последнем бою, состоявшемся в декабре, Курбанов победил единогласным решением венесуэльца Йохана Гонсалеса.
Мишелю Соро 35 лет. Последнее поражение француз потерпел в декабре 2021 года, досрочно уступив узбекскому проспекту Исраилу Мадримову. Реванш состоялся в июле и завершился вничью – поединок был остановлен после непреднамеренного столкновения головами.
«Больше денег занёс — выше в рейтинге». Секреты бокса от тренера Магомеда Курбанова
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