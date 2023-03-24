Мухаммад Мокаев предложил провести турнир UFC на «Олд Траффорд»

Британский боец дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, выступив с предложением провести турнир UFC на стадионе «Олд Траффорд», являющемся местом проведения домашних матчей для футбольного клуба «Манчестер Юнайтед».

«Проведение турнира UFC на «Олд Траффорд» стало бы огромным событием!» – написал Мокаев.

В последнем поединке, состоявшемся на турнире UFC 286, Мокаев встречался с бразильцем Жафелом Фильо и выиграл удушающим приёмом в третьем раунде. При этом боец был близок к поражению, так как Фильо провёл болевой приём Мокаеву на ногу. Однако Мухаммад не сдался, хотя получил травму.

Хасбик ударил по камере Мухаммада Мокаева: