Мухаммад Мокаев предложил провести турнир UFC на «Олд Траффорд»
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Британский боец дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, выступив с предложением провести турнир UFC на стадионе «Олд Траффорд», являющемся местом проведения домашних матчей для футбольного клуба «Манчестер Юнайтед».
«Проведение турнира UFC на «Олд Траффорд» стало бы огромным событием!» – написал Мокаев.
В последнем поединке, состоявшемся на турнире UFC 286, Мокаев встречался с бразильцем Жафелом Фильо и выиграл удушающим приёмом в третьем раунде. При этом боец был близок к поражению, так как Фильо провёл болевой приём Мокаеву на ногу. Однако Мухаммад не сдался, хотя получил травму.
Хасбик ударил по камере Мухаммада Мокаева:
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