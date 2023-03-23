Мухаммад Мокаев сообщил, когда проведёт следующий поединок в UFC

Британский боец дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев сообщил, когда может вернуться в октагон для проведения следующего боя.

«Вернусь в июле!» – написал Мокаев в своих социальных сетях.

На турнире UFC 286, который прошёл 18 марта в Лондоне, Мухаммад Мокаев встречался с бразильцем Жафелом Фильо и выиграл удушающим приёмом в третьем раунде. При этом боец был близок к поражению, так как Фильо провёл болевой приём Мокаеву на ногу. Однако Мухаммад не сдался, несмотря на то, что получил травму.

До этого Мокаев выиграл болевым приёмом на руку у канадца Малкольма Гордона на турнире UFC 280 в октябре прошлого года.

Мокаев остаётся непобеждённым бойцом смешанных единоборств. Сейчас у него десять побед в десяти поединках в ММА.