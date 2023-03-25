Сехудо: бой с Чимаевым был бы отличным вариантом для Усмана

Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо поделился мнением о том, с кем может провести следующий бой Камару Усман.

Экс-чемпион промоушена в полусреднем весе Камару Усман сейчас идёт на серии из двух поражений. Оба раза боец проиграл Леону Эдвардсу.

«Лучшее, что сейчас мог бы сделать Камару, это дождаться, пока объявят бой Эдвардса с Ковингтоном и надеяться на победу Колби. Тогда Усман может провести с ним титульный бой. Но ещё есть парень по имени Хамзат Чимаев, который вызывал на бой всех в полусреднем весе. Это был бы отличный вариант. Мы вряд ли увидим борьбу, потому что Усман не из тех, кого легко перевести, и это касается Чимаева тоже», — сказал Сехудо в видео на своём YouTube-канале.

Ранее Чимаев также выразил желание провести бой с Камару Усманом.