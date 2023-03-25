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Масвидаль: нарисую картину Ван Гога на лице Бёрнса

Масвидаль: нарисую картину Ван Гога на лице Бёрнса
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Американский боец смешанных единоборств Хорхе Масвидаль, выступающий в полусредней весовой категории, высказался о предстоящем поединке с Гилбертом Бёрнсом.

«Итак, я собираюсь нарисовать картинку Ван Гога на лице Масвидаля. Я буду делать это локтями, коленями и ударами ногой, а ещё в этот раз у меня будет защита от тейкдаунов и я сам могу проводить тейкдауны. Я пойду туда, буду сражаться и получать удовольствие. Мне больше ничего не нужно. Бёрнс — моя следующая ступень. Я не хочу сказать, что не уважаю соперника и не собираюсь заниматься прочей ерундой, потому что считаю Гилберта хорошим бойцом.

В бою нужна прочность и стойкость. И вы знаете, что прочности у Бёрнса никогда не было. Он ломается и начинает бороться. Но это не принесёт ему успех», — приводит слова Масвидаля MMA News.

Бой Масвидаля с Бёрнсом пройдёт 8 апреля на турнире UFC 287.

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