Масвидаль: обещаю, я убью Ковингтона в клетке!

Американский боец смешанных единоборств Хорхе Масвидаль высказался о возможном поединке с Колби Ковингтоном.

«В тот раз на UFC 272 мне не удалось его достать, но я обещаю вам, что прежде чем моя карьера завершится, я убью Ковингтона в клетке. Много всякого говорят, но это всё домыслы. Я собираюсь убить его в клетке, вырвать его душу.

Я хотел причинить ему боль, однако это была не лучшая моя версия. Но за что я люблю этот вид спорта — что случилось, то случилось, а всё остальное — ерунда. Так что пока мы с ним снова не встретимся, мою лучшую версию никто не увидит. Но, повторюсь, прежде чем я уйду из ММА, я сражусь с ним и выбью из него дух. Тогда он показал свой максимум, а я не был в лучшей форме, и всё равно мог его прикончить», — цитирует Масвидаля MMAFighting.