Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Масвидаль: обещаю, я убью Ковингтона в клетке!

Масвидаль: обещаю, я убью Ковингтона в клетке!
Комментарии

Американский боец смешанных единоборств Хорхе Масвидаль высказался о возможном поединке с Колби Ковингтоном.

«В тот раз на UFC 272 мне не удалось его достать, но я обещаю вам, что прежде чем моя карьера завершится, я убью Ковингтона в клетке. Много всякого говорят, но это всё домыслы. Я собираюсь убить его в клетке, вырвать его душу.

Я хотел причинить ему боль, однако это была не лучшая моя версия. Но за что я люблю этот вид спорта — что случилось, то случилось, а всё остальное — ерунда. Так что пока мы с ним снова не встретимся, мою лучшую версию никто не увидит. Но, повторюсь, прежде чем я уйду из ММА, я сражусь с ним и выбью из него дух. Тогда он показал свой максимум, а я не был в лучшей форме, и всё равно мог его прикончить», — цитирует Масвидаля MMAFighting.

Новость по теме
Масвидаль: считаю, что как боец Усман намного лучше Эдвардса
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
 404 - Чемпионат.com
Матч-центр Новости Видео Билеты
Извините, запрашиваемая страница не найдена
Произошла ошибка. Чтобы найти нужную информацию, рекомендуем перейти на главную страницу
© championat.com 2000–2023
© championat.com 2000–2023