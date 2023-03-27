Украинский боксёр Сиренко: возможно, мы уже никогда не увидим бой Усик — Фьюри

Украинский боксёр Владислав Сиренко считает, что бой между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком может никогда не состояться.

«На самом деле это бой, который многие хотят видеть, в котором можно заработать много денег. Я думаю, что команды будут прикладывать максимум усилий, чтобы всё состоялось. Но, как мы видим, бокс — бизнес непростой, и есть свои сложности. Хотелось бы увидеть этот бой, конечно. У меня есть такое ощущение, что если они сейчас не дожмут этот бой, то, наверное, в будущем что-то поменяется. Опять же Усик должен будет проводить защиты. Неизвестно, с кем будет драться Тайсон Фьюри. И что потом, в конце из этого всего получится — никто не знает. Возможно, кто-то проиграет, и пояса уйдут в другую сторону, и такой бой мы уже никогда не увидим», — сказал Сиренко на YouTube-канале СТУДИЯ БОКСА ВИКТОРА ЯЛЫМОВА.