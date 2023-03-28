Дана Уайт прокомментировал введение Серроне в Зал славы UFC

Глава UFC Дана Уайт высказался по поводу введения Дональда Серроне в Зал славы UFC.

«Мы любим Ковбоя. Посмотрите на то, что он значил для WEC. Затем он пришёл сюда и стал очень многое значить для UFC. Он очень важен для спорта в целом, и он также прекрасный человек, так что это беспроигрышный вариант для всех.

Мы прилетели с его семьёй. Он не знал, что его семья тоже здесь. Мы пытались привезти сюда и его бабушку, но по состоянию здоровья это не получилось. Она хотела приехать. Она пыталась сделать всё возможное, чтобы это произошло. Мы даже собирались отправить с ней врача, чтобы он поехал с ней в поездку, но не смогли этого сделать. Мы любим этого парня и рады за него», — приводит слова Уайта MMA Junkie.

Напомним, Серроне объявил о завершении карьеры в июле прошлого года, когда проиграл на турнире UFC 276 удушающим приёмом во втором раунде соотечественнику Джиму Миллеру. Дональд Серроне провёл в ММА 49 боёв, в которых одержал 36 побед. В последних семи боях он потерпел шесть поражений, а один поединок завершился без результата. Он является бывшим претендентом на звание чемпиона в лёгком весе в UFC.