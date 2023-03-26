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Дональд Серроне включён в Зал славы UFC

Дональд Серроне включён в Зал славы UFC
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Бывший боец промоушена UFC, американский ветеран Дональд «Ковбой» Серроне включён в зал славы организации.

Напомним, Серроне объявил о завершении карьеры в июле этого года, когда проиграл на турнире UFC 276 удушающим приёмом во втором раунде соотечественнику, Джиму Миллеру. Дональд Серроне провёл в ММА 49 боёв, в которых одержал 36 побед. В последних семи боях он потерпел шесть поражений, а один поединок завершился без результата. Он является бывшим претендентом на звание чемпиона в лёгком весе в UFC.

В зале славы UFC отмечены особо выдающиеся спортсмены и турниры из разных эпох данного промоушена. Включением в Зал славы чествуют людей, которые оказали судьбоносное влияние на развитие организации и спорта. Отдельным разделом зала славы являются самые важные бои в истории UFC.

Топ-5 финишей — Дональд Серроне

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