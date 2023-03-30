«Это мой последний шанс». Адесанья — о реванше с Перейрой

Бывший чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья высказался по поводу реванша с Алексом Перейрой.

«Я охочусь, и я имею в виду это во всех смыслах этого слова. Мой менталитет изменился. Мне это нравится, потому что это возлагает всё на меня, и это в некотором роде поэтично. Это мой последний шанс, и я собираюсь выложиться по полной во всех смыслах этого слова», — приводит слова Адесаньи MMA Junkie.

Первый бой Алекса Перейры и Исраэля Адесаньи в UFC прошёл в ноябре прошлого года и завершился победой бразильца техническим нокаутом в пятом раунде.

Реванш Адесаньи и Перейры возглавит турнир UFC 287, который пройдёт в Майами 8 апреля.

Алекс Перейра готовится к титульному поединку: