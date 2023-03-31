Отец Тайсона Фьюри: мой сын — гладиатор, он хотел боя с Усиком. Срыв боя не его вина

Джон Фьюри, отец чемпиона WBC в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри, поделился мнением о срыве переговоров между его сыном и украинцем Александром Усиком. Их бой мог состояться в конце апреля, но стороны не смогли договориться.
«За кулисами так много всего, чего бойцы не видят. Фрэнк Уоррен и этот украинский промоутер [Александр Красюк] не выглядели слишком расстроенными. Они общались друг с другом словно лучшие друзья. Что они планировали за закрытыми дверями, одному Богу известно. А критикуют за это Тайсона. Так не должно быть. Да, он пошумел в социальных сетях, но на самом деле единственное, чего он хотел, это драться. Я просто хотел прояснить ситуацию. Срыв переговоров не вина Тайсона. Он всё делал правильно и после этого выглядел плохо. Тайсон — гладиатор», — приводит слова Джона Фьюри Metro.
Усик — Фьюри: пузо, смотри, что я сейчас съем. Ты следующий:
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