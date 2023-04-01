Боб Арум сказал, что должен сделать Джошуа ради боя с Фьюри

Боб Арум, сопромоутер обладателя титула WBC в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 KO), назвал условие, при котором двукратный чемпион дивизиона Энтони Джошуа (24-3, 22 KO) мог бы сразиться с его подопечным в середине нынешнего года.

«Джошуа нужно хорошо смотреться [в бою с американцем Джермейном Франклином], он должен убедить британских фанатов в том, что у него есть шансы в бою с Тайсоном Фьюри. И если он это сделает, а я считаю, что он на это способен, тогда в конце весны или начале лета мог бы состояться большой бой», – сказал Арум в интервью YouTube-каналу FightHype.com.

Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся в августе, Джошуа уступил раздельным решением украинцу Александру Усику.