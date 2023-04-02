«Они его уничтожат». Карл Фроч назвал боксёров, с которыми не стоит драться Энтони Джошуа

Известный британский боксёр Карл Фроч раскритиковал выступление Энтони Джошуа в поединке с Джермейном Франклином и предостерёг его от поединков с Тайсоном Фьюри, Деонтеем Уайлдером и Александром Усиком.

«Люди спрашивали меня, куда после боя с Франклином пойдёт Энтони Джошуа. Но я скажу вам, куда он не пойдёт. Он не пойдёт драться с Деонтеем Уайлдером, не пойдёт драться с Александром Усиком и не пойдёт драться с Тайсоном Фьюри. Это топ-3 супертяжеловеса, и, исходя из выступления Энтони, они его просто уничтожат.

Джошуа нужно показать больше, чем в бою с Франклином. Я не говорю, что он не может, но не знаю, откуда он возьмёт мотивацию. Джошуа был чемпионом мира, он поднялся, защитил титул и отлично смотрелся, но после поражения от Энди Руиса он уже не тот», — приводит слова Фроча Boxing Social.