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Новый тренер Джошуа оценил его выступление в бою с Франклином

Новый тренер Джошуа оценил его выступление в бою с Франклином
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Известный американский специалист Деррик Джеймс, дебютировавший с новым подопечным, британским тяжеловесом Энтони Джошуа, оценил его выступление в поединке с американцем Джермейном Франклином.

Напомним, Джошуа победил единогласным судейским решением (118-111, 117-111, 117-111) по итогам 12 раундов.

«Я удовлетворён. Это было неплохо. Всё, чего я хотел, это победа. Общая же цель – заложение фундамента для дальнейших выступлений.

Работать с таким бойцом — это большое давление. Он мог выбрать любого тренера в мире, каждый хотел бы поработать с ним, но им стал я», – сказал Джеймс в интервью YouTube-каналу Boxing Social.

Ранее Джошуа раскритиковал слова украинца Василия Ломаченко после своего реванша с Усиком.

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