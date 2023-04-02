Новый тренер Джошуа оценил его выступление в бою с Франклином
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Известный американский специалист Деррик Джеймс, дебютировавший с новым подопечным, британским тяжеловесом Энтони Джошуа, оценил его выступление в поединке с американцем Джермейном Франклином.
Напомним, Джошуа победил единогласным судейским решением (118-111, 117-111, 117-111) по итогам 12 раундов.
«Я удовлетворён. Это было неплохо. Всё, чего я хотел, это победа. Общая же цель – заложение фундамента для дальнейших выступлений.
Работать с таким бойцом — это большое давление. Он мог выбрать любого тренера в мире, каждый хотел бы поработать с ним, но им стал я», – сказал Джеймс в интервью YouTube-каналу Boxing Social.
Ранее Джошуа раскритиковал слова украинца Василия Ломаченко после своего реванша с Усиком.
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