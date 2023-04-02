«Это неуважение». Джошуа раскритиковал слова Ломаченко после своего реванша с Усиком

Двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа прокомментировал высказывание звёздного украинца Василия Ломаченко, назвавшего его сильным после поражения в реванше с Александром Усиком.

«Люди могут не понять, но, когда Ломаченко назвал меня сильным, я посчитал это неуважением. В футболе я часто замечаю, что комментаторы называют африканских бойцов сильными. Они не говорят об их таланте.

Вот почему я посчитал неуважением тот факт, что Ломаченко назвал меня сильным. Я как африканец решу, что вы пытаетесь принизить мой непростой труд. Вот как я это понимаю. И вот почему я был раздосадован», – сказал Джошуа в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

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