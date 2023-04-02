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Британский экс-чемпион: Джошуа дерётся только из-за эго. Его запал ушёл

Британский экс-чемпион: Джошуа дерётся только из-за эго. Его запал ушёл
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Бывший чемпион мира, а ныне комментатор, британец Джонни Нельсон прокомментировал выступление звёздного соотечественника Энтони Джошуа в бою с американцем Джермейном Франклином.

«После поражения Усику ему нужно было найти причины, почему он продолжает заниматься боксом. Мне нравится Эй Джей, но я считаю, что его запал и желание драться ушли. Сейчас он дерётся только из-за эго.

Лично я считаю, что прямо сейчас он дерётся по неправильным причинам. И это влияет на мотивацию. Сейчас он больше задумывается о том, что делает в ринге. Ему 33 года, но он делает вещи, которые не должен делать. Во время клинча он смотрел на свой угол. В 33 года вы должны понимать, что вам нужно делать в ринге», – сказал Нельсон в интервью YouTube-каналу iFL TV.

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