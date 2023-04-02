Британский экс-чемпион: Джошуа дерётся только из-за эго. Его запал ушёл

Бывший чемпион мира, а ныне комментатор, британец Джонни Нельсон прокомментировал выступление звёздного соотечественника Энтони Джошуа в бою с американцем Джермейном Франклином.

«После поражения Усику ему нужно было найти причины, почему он продолжает заниматься боксом. Мне нравится Эй Джей, но я считаю, что его запал и желание драться ушли. Сейчас он дерётся только из-за эго.

Лично я считаю, что прямо сейчас он дерётся по неправильным причинам. И это влияет на мотивацию. Сейчас он больше задумывается о том, что делает в ринге. Ему 33 года, но он делает вещи, которые не должен делать. Во время клинча он смотрел на свой угол. В 33 года вы должны понимать, что вам нужно делать в ринге», – сказал Нельсон в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Материалы по теме «Это неуважение». Джошуа раскритиковал слова Ломаченко после своего реванша с Усиком

Интересные факты про Энтони Джошуа