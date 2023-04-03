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«Энтони не проиграет Фьюри». Тренер Джошуа вспылил в ответ на вопрос репортёра

«Энтони не проиграет Фьюри». Тренер Джошуа вспылил в ответ на вопрос репортёра
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Известный американский специалист Деррик Джеймс, дебютировавший с новым подопечным, британским тяжеловесом Энтони Джошуа, вскипел после вопроса журналиста о возможном поединке Джошуа с чемпионом WBC в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри.

«Я не участвую в выборе соперников, но хочу, чтобы мои бойцы сражались с теми, с кем хотят. Поэтому если Джошуа захочет, то я готов. Это его карьера, а я здесь для того, чтобы оказывать ему помощь в подготовке. Зачем вообще нужно задавать такие вопросы? Сможет ли Джошуа нокаутировать Фьюри? Это же наиглупейший вопрос. Какой ответ рассчитываете получить? Что Энтони не нужен этот бой, так как он проиграет? Нет, такого от меня не дождётесь. Потому что он не проиграет. Он выйдет, чтобы победить», — сказал Джеймс на канале iFL TV в YouTube.

Энтони Джошуа повторил фирменное движение Криштиану Роналду:

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