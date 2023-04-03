Хорхе Масвидаль рассказал, в каком случае может завершить карьеру

Американский боец смешанных единоборств Хорхе Масвидаль, выступающий в полусреднем весе UFC, высказался о предстоящем поединке с представителем Бразилии Гилбертом Бёрнсом. Он состоится в ночь с 8 на 9 апреля мск на турнире UFC 287.
«Этот бой может стать последним. Если я проиграю, то с большой долей вероятности прекращу заниматься этим делом. Однако победа над Гилбертом Бёрнсом будет означать, что я двигаюсь в правильном направлении», — сказал Масвидаль на канале UFC — Ultimate Fighting Championship в YouTube.
Напомним, в последнем поединке, состоявшемся в марте прошлого года, Масвидаль проиграл соотечественнику Колби Ковингтону. В общей сложности Масвидаль провёл 51 поединок в смешанных единоборствах, в которых одержал 35 побед (16 были добыты нокаутом) и потерпел 16 поражений.
Хамзин рассказал, почему мечтает подраться с Масвидалем:
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