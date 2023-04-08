UFC 287: Адесанья в плену Перейры? Иззи вышел на стердаун в «собачьем ошейнике». LIVE

Ковингтон дал категоричный прогноз на бой Масвидаля и Бёрнса

Двукратный претендент на титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг), американец Колби Ковингтон высказался по поводу противостояния между Хорхе Масвидалем и Гилбертом Бёрнсом.

«Хорхе — сломленный человек. Он уже не тот боец после того, как я его уничтожил. Очевидно, что он прошёл через сильный эмоциональный спад. Он употреблял разные вещества, которые разлагали его мозг и тело. Это лёгкая победа для Гилберта.

Гилберт — хороший парень, семейный парень. Он не Колби Ковингтон, поэтому он не получит титульный бой за победу над Масвидалем. Но дело в том, что он будет на расстоянии одного или двух боёв после того, как победит его», — приводит слова Ковингтона MMAJunkie.