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UFC 287: Адесанья — Перейра, где и во сколько смотреть онлайн-трансляцию, видео чемпионского боя в среднем весе

UFC 287: Адесанья в плену Перейры? Иззи вышел на стердаун в «собачьем ошейнике». LIVE
Игорь Брагин Сергей Сорокин
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Адесанья — Перейра
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Чем завершится четвёртая битва новозеландца и бразильца? Все подробности — в нашем онлайне.

В ночь с 8 на 9 апреля на «Miami-Dade Arena» в городе Майами (Флорида, США) состоится грандиозный номерной турнир UFC 287. В главном бою вечера за пояс чемпиона организации в среднем весе сразятся Исраэль Адесанья и Алекс Перейра. Прошлый титульный поединок с их участием завершился победой бразильца. В соглавном бою вечера сойдутся Гилберт Бёрнс и Хорхе Масвидаль. Представители полусреднего веса всерьёз намерены включиться в гонку за титул.

«Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

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Live Сергей Сорокин

Адесанья объяснил, почему пришёл на пресс-конференцию перед UFC 287 нестандартном образе

Адесанья рассказал, почему надел ошейник на пресс-конференцию перед турниром UFC 287.

«Я пёс. Это собачий ошейник, и меня вот-вот спустят с цепи. К чёрту пояс, я собираюсь оторвать ему голову. Я пёс на цепи, и скоро я сорвусь», — заявил Адесанья на пресс-конференции.

Стоит отметить, что это могла быть отсылка к фильму «Дэнни Цепной пёс», где главный герой по сюжету превращается в искусного бойца, именно когда с него снимают ошейник.

09:33 Сергей Сорокин

Бойцы UFC уверены – Адесанья не подведёт! Они даже назвали главную слабость Перейры

Многие профессиональные бойцы намного больше верят именно в Исраэля. Они заявляют, что настало время прервать череду неудачных поединков с бразильцем.

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09:18 Сергей Сорокин

А вот и результаты взвешивания остальных участников основного карда

Полусредний вес: Гилберт Бёрнс (77,11 кг) vs Хорхе Масвидаль (77,56 кг);

Легчайший вес: Роб Фонт (61,23 кг) vs Адриан Янез (61,46 кг);

Полусредний вес: Кевин Холланд (77,33 кг) vs Сантьяго Понзиниббио (77,56 кг);

Легчайший вес: Рауль Росас-мл. (61,23 кг) vs Кристиан Родригес (62,36 кг)*.

* Кристиан Родригес не смог уложиться в лимит легчайшей весовой категории.

09:02 Сергей Сорокин

Перейра оказался тяжелее Адесаньи. Вряд ли кого-то это удивило

7 апреля состоялась официальная процедура взвешивания бойцов. Алекс Перейра и Исраэль Адесанья уложились в лимит среднего дивизиона.

Вес Алекса Перейры составил 83,9 килограмма, вес Адесаньи — 83,7 килограмма.

Права на видео принадлежат UFC. Ролик можно посмотреть в телеграм-канале UFC Russia.

Права на видео принадлежат UFC. Ролик можно посмотреть в телеграм-канале UFC Russia.

08:47 Сергей Сорокин

Ковингтон дал категоричный прогноз на бой Масвидаля и Бёрнса

Двукратный претендент на титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг), американец Колби Ковингтон высказался по поводу противостояния между Хорхе Масвидалем и Гилбертом Бёрнсом.

«Хорхе — сломленный человек. Он уже не тот боец после того, как я его уничтожил. Очевидно, что он прошёл через сильный эмоциональный спад. Он употреблял разные вещества, которые разлагали его мозг и тело. Это лёгкая победа для Гилберта.

Гилберт — хороший парень, семейный парень. Он не Колби Ковингтон, поэтому он не получит титульный бой за победу над Масвидалем. Но дело в том, что он будет на расстоянии одного или двух боёв после того, как победит его», — приводит слова Ковингтона MMAJunkie.

08:47 Сергей Сорокин

Где смотреть турнир UFC 287 с боем Бёрнс – Масвидаль

  • Прямую трансляцию всего турнира проведёт платформа UFC Fight Pass.
  • Также посмотреть бойцовский вечер можно будет на телеканалах «Матч» и «Матч! Боец».
08:46 Сергей Сорокин

Волкановски оставил свой прогноз на битву Иззи и Алекса

Чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг), австралиец Алекс Волкановски высказался о титульном реванше в среднем весе (до 84 кг) между бразильцем Алексом Перейрой и новозеландцем Исраэлем Адесаньей.

«Я считаю, что на этот раз поединок закончится раньше. И я действительно считаю, что Исраэль финиширует его. Думаю, что это произойдёт в третьем раунде, не знаю почему, но таков мой выбор.

Очевидно, Исраэлю есть что доказывать. Всё пройдёт хорошо для него при правильном плане на бой. Это будет отличный хайлайт для него. У него их хватает, но появится ещё один», – приводит слова Волкановски Sky Sports.

08:46 Сергей Сорокин

Когда состоится UFC 287 с главным боем Адесанья – Перейра

  • Турнир UFC 287 с главным боем Алекс Перейра – Исраэль Адесанья состоится в ночь с 8 на 9 апреля на «Miami-Dade Arena» в городе Майами (Флорида, США).
  • Начало бойцовского вечера — в 01:00 по московскому времени.
  • Основной кард стартует в 05:00 мск.
08:46 Сергей Сорокин

Адесанья кровожаден! Он жаждет реванша

Бывший чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья поделился ожиданиями перед титульным боем-реваншем с бразильским бойцом Алексом Перейрой.

«Я знаю, что буду делать в этот раз. Если я смогу пустить кровь Перейре, то смогу его прикончить. Хочу устроить для него кровавую баню. Представляю, как мы выйдем в октагон, а он в крови от моих ударов локтями. Просто избить его до полусмерти», — сказал Адесанья в видео на своём YouTube-канале.

08:45 Сергей Сорокин

Полный кард UFC 287

Основной кард

  • Алекс Перейра – Исраэль Адесанья;
  • Гилберт Бернс – Хорхе Масвидаль;
  • Роб Фонт – Адриан Янез;
  • Сантьяго Понзиниббио – Кевин Холланд;
  • Рауль Росас – Кристиан Родригес.

Предварительный кард

  • Келвин Гастелум – Крис Кертис;
  • Мишель Уотерсон – Луана Пинейро;
  • Джеральд Миршерт – Джозеф Пайфер;
  • Крис Барнетт – Чейз Шерман.

Ранние прелимы

  • Синтия Калвильо – Лупи Гудинес;
  • Игнасио Бахамондес – Трей Огден;
  • Стив Гарсия – Сайран Нурданбек;
  • Сэм Хьюз – Жаклин Аморим.
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