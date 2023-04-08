UFC 287: Адесанья в плену Перейры? Иззи вышел на стердаун в «собачьем ошейнике». LIVE

В ночь с 8 на 9 апреля на «Miami-Dade Arena» в городе Майами (Флорида, США) состоится грандиозный номерной турнир UFC 287. В главном бою вечера за пояс чемпиона организации в среднем весе сразятся Исраэль Адесанья и Алекс Перейра. Прошлый титульный поединок с их участием завершился победой бразильца. В соглавном бою вечера сойдутся Гилберт Бёрнс и Хорхе Масвидаль. Представители полусреднего веса всерьёз намерены включиться в гонку за титул.
«Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
Адесанья объяснил, почему пришёл на пресс-конференцию перед UFC 287 нестандартном образе
Адесанья рассказал, почему надел ошейник на пресс-конференцию перед турниром UFC 287.
«Я пёс. Это собачий ошейник, и меня вот-вот спустят с цепи. К чёрту пояс, я собираюсь оторвать ему голову. Я пёс на цепи, и скоро я сорвусь», — заявил Адесанья на пресс-конференции.
Стоит отметить, что это могла быть отсылка к фильму «Дэнни Цепной пёс», где главный герой по сюжету превращается в искусного бойца, именно когда с него снимают ошейник.
Бойцы UFC уверены – Адесанья не подведёт! Они даже назвали главную слабость Перейры
Многие профессиональные бойцы намного больше верят именно в Исраэля. Они заявляют, что настало время прервать череду неудачных поединков с бразильцем.
А вот и результаты взвешивания остальных участников основного карда
Полусредний вес: Гилберт Бёрнс (77,11 кг) vs Хорхе Масвидаль (77,56 кг);
Легчайший вес: Роб Фонт (61,23 кг) vs Адриан Янез (61,46 кг);
Полусредний вес: Кевин Холланд (77,33 кг) vs Сантьяго Понзиниббио (77,56 кг);
Легчайший вес: Рауль Росас-мл. (61,23 кг) vs Кристиан Родригес (62,36 кг)*.
* Кристиан Родригес не смог уложиться в лимит легчайшей весовой категории.
Перейра оказался тяжелее Адесаньи. Вряд ли кого-то это удивило
7 апреля состоялась официальная процедура взвешивания бойцов. Алекс Перейра и Исраэль Адесанья уложились в лимит среднего дивизиона.
Вес Алекса Перейры составил 83,9 килограмма, вес Адесаньи — 83,7 килограмма.
Права на видео принадлежат UFC. Ролик можно посмотреть в телеграм-канале UFC Russia.
Права на видео принадлежат UFC. Ролик можно посмотреть в телеграм-канале UFC Russia.
Ковингтон дал категоричный прогноз на бой Масвидаля и Бёрнса
Двукратный претендент на титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг), американец Колби Ковингтон высказался по поводу противостояния между Хорхе Масвидалем и Гилбертом Бёрнсом.
«Хорхе — сломленный человек. Он уже не тот боец после того, как я его уничтожил. Очевидно, что он прошёл через сильный эмоциональный спад. Он употреблял разные вещества, которые разлагали его мозг и тело. Это лёгкая победа для Гилберта.
Гилберт — хороший парень, семейный парень. Он не Колби Ковингтон, поэтому он не получит титульный бой за победу над Масвидалем. Но дело в том, что он будет на расстоянии одного или двух боёв после того, как победит его», — приводит слова Ковингтона MMAJunkie.
Где смотреть турнир UFC 287 с боем Бёрнс – Масвидаль
- Прямую трансляцию всего турнира проведёт платформа UFC Fight Pass.
- Также посмотреть бойцовский вечер можно будет на телеканалах «Матч» и «Матч! Боец».
Волкановски оставил свой прогноз на битву Иззи и Алекса
Чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг), австралиец Алекс Волкановски высказался о титульном реванше в среднем весе (до 84 кг) между бразильцем Алексом Перейрой и новозеландцем Исраэлем Адесаньей.
«Я считаю, что на этот раз поединок закончится раньше. И я действительно считаю, что Исраэль финиширует его. Думаю, что это произойдёт в третьем раунде, не знаю почему, но таков мой выбор.
Очевидно, Исраэлю есть что доказывать. Всё пройдёт хорошо для него при правильном плане на бой. Это будет отличный хайлайт для него. У него их хватает, но появится ещё один», – приводит слова Волкановски Sky Sports.
Когда состоится UFC 287 с главным боем Адесанья – Перейра
- Турнир UFC 287 с главным боем Алекс Перейра – Исраэль Адесанья состоится в ночь с 8 на 9 апреля на «Miami-Dade Arena» в городе Майами (Флорида, США).
- Начало бойцовского вечера — в 01:00 по московскому времени.
- Основной кард стартует в 05:00 мск.
Адесанья кровожаден! Он жаждет реванша
Бывший чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья поделился ожиданиями перед титульным боем-реваншем с бразильским бойцом Алексом Перейрой.
«Я знаю, что буду делать в этот раз. Если я смогу пустить кровь Перейре, то смогу его прикончить. Хочу устроить для него кровавую баню. Представляю, как мы выйдем в октагон, а он в крови от моих ударов локтями. Просто избить его до полусмерти», — сказал Адесанья в видео на своём YouTube-канале.
Полный кард UFC 287
Основной кард
- Алекс Перейра – Исраэль Адесанья;
- Гилберт Бернс – Хорхе Масвидаль;
- Роб Фонт – Адриан Янез;
- Сантьяго Понзиниббио – Кевин Холланд;
- Рауль Росас – Кристиан Родригес.
Предварительный кард
- Келвин Гастелум – Крис Кертис;
- Мишель Уотерсон – Луана Пинейро;
- Джеральд Миршерт – Джозеф Пайфер;
- Крис Барнетт – Чейз Шерман.
Ранние прелимы
- Синтия Калвильо – Лупи Гудинес;
- Игнасио Бахамондес – Трей Огден;
- Стив Гарсия – Сайран Нурданбек;
- Сэм Хьюз – Жаклин Аморим.
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