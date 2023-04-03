«Проходил пробы для «Зенита». Дмитрий Бивол показал фото с «Газпром Арены»

Непобеждённый российский боксёр, чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Дмитрий Бивол (21-0, 11 KO) разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, показав фотографию с «Газпром Арены». 1 апреля Дмитрий посетил раздевалку игроков футбольного клуба «Зенит», одержавшего победу со счётом 2:0 в матче с «Уралом» в рамках 21-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Проходил пробы для «Зенита». Нужно поработать над своими навыками дриблинга», — подписал фото Бивол.
Фото: Из личного архива Дмитрия Бивола
В последнем бою Бивол встречался с мексиканцем Хильберто Рамиресом, который до этого поединка не проиграл ни одного боя. Противостояние проходило 5 ноября в Абу-Даби (ОАЭ) в ходе вечера бокса, который был организован промоутерской компанией Matchroom Boxing. Бивол победил единогласным решением судей.
Дмитрий Бивол показал, что такое лёгкая тренировка:
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