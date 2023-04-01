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Чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол зашёл в раздевалку к футболистам «Зенита». Видео

Чемпион мира по боксу россиянин Дмитрий Бивол посетил раздевалку игроков футбольного клуба «Зенит», сегодня, 1 апреля, одержавшего победу со счётом 2:0 над «Уралом» из Екатеринбурга в рамках 21-го тура Российской Премьер-Лиги.

Права на видео принадлежат ФК «Зенит». Посмотреть видео можно на YouTube-канале «ЗЕНИТ»

Напомним, на 76-й минуте Иван Сергеев открыл счёт в матче, точно пробив головой после подачи Клаудиньо с правого фланга. На 87-й минуте нападающий санкт-петербургской команды смог оформить дубль, откликнувшись на передачу Дугласа Сантоса.

По результатам 21 тура «Зенит» возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги. «Урал» располагается на десятом месте.

Ранее в интервью Сергеев высказался о матче с «Уралом», по итогам которого он был признан лучшим игроком.