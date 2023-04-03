Двукратный претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Дастин Порье дебютирует в качестве аналитика на турнире UFC 287, который состоится уже на грядущих выходных в Майами (США), сообщает MMAJunkie.

Порье станет одним из ведущих трансляции UFC после турнира, а компанию ему составят ветеран телевещания Майкл Ивз и бывший боец UFC Дин Томас.

Напомним, в главном бою UFC 287 чемпион организации в среднем весе (до 84 кг) бразилец Алекс Перейра проведёт реванш с бывшим обладателем титула новозеландцем Исраэлем Адесаньей. В соглавном событии звёздный американский ветеран Хорхе Масвидаль сразится с бразильцем Гилбертом Бёрнсом.

Ранее Алекс Волкановски предсказал исход реванша Перейры и Адесаньи.