Дастин Порье дебютирует в качестве аналитика на турнире UFC 287
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Двукратный претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Дастин Порье дебютирует в качестве аналитика на турнире UFC 287, который состоится уже на грядущих выходных в Майами (США), сообщает MMAJunkie.
Порье станет одним из ведущих трансляции UFC после турнира, а компанию ему составят ветеран телевещания Майкл Ивз и бывший боец UFC Дин Томас.
Напомним, в главном бою UFC 287 чемпион организации в среднем весе (до 84 кг) бразилец Алекс Перейра проведёт реванш с бывшим обладателем титула новозеландцем Исраэлем Адесаньей. В соглавном событии звёздный американский ветеран Хорхе Масвидаль сразится с бразильцем Гилбертом Бёрнсом.
Ранее Алекс Волкановски предсказал исход реванша Перейры и Адесаньи.
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