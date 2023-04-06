Ирина Алексеева рассказала, как относится к прозвищу Русская Ронда

Российский боец смешанного стиля Ирина Алексеева, готовящаяся в конце апреля дебютировать в UFC, рассказала, как относится к своему прозвищу Русская Ронда – отсылке к звёздной американской экс-чемпионке Ронде Роузи.
«Я же не люблю, когда меня с кем-то сравнивают. И на первых порах немного не догоняла, почему нас сравнивают. Мы же разные люди: она – мировая звезда, я обычная девчонка из Челябинска. Мне было неудобно. А потом я поняла, до меня дошло. Мне начали фотки и видео скидывать. Что я похожа на неё внешне, а ещё у меня есть бой, который практически идеально похож на её поединок. И выиграли мы одинаково – сабмишном, и эмоции у нас были одинаковые. Каждый шаг был одинаков. И я подумала: «Прикольно так!»
Поэтому я начала думать, что меня сравнивают с великой Рондой, которую знают по всему миру. Мне даже немного стало приятно. Я сменила имидж. Интересно, будут ли меня теперь сравнивать или нет», – сказала Алексеева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
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