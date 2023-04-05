Даррен Тилл сказал, где может продолжить карьеру после ухода из UFC

Бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) британец Даррен Тилл, ранее объявивший о дебюте в профессиональном боксе, заявил, что не исключает продолжения бойцовской карьеры в тайском боксе.

«Был упомянут тайский бокс. Мне кажется, что в ONE Championship для этого есть большие возможности. За исключением UFC ONE Championship является, вероятно, крупнейшей организацией в мире, рынок Сингапура огромен. Так что это является одним из вариантов. Провести несколько «тайских» боёв и заработать на хлеб с маслом», – сказал Тилл в интервью YouTube-каналу Chamatkar Sandhu.

Напомним, в марте 2023 года Тилл объявил об уходе из UFC после трёх поражений подряд. В своём последнем бою в декабре британец уступил сабмишеном южноафриканцу Дрикусу Дю Плесси.